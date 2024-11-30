Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Ziyarette, Antalya için yapılacaklar ele alındıANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Başkan Böcek ve Bakan Kurum’un gündeminde Antalya vardı.

Başkan Böcek, Bakan Kurum ile Antalya’nın doğasını koruyan, sürdürülebilir projeler, krediler ve şehir planlaması konularında önemli fikir alışverişlerinde bulunarak verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Böcek, “Hedefimiz, şehrimizi hem bugüne hem de yarınlara en iyi şekilde hazırlamak” dedi.

Antalya’nın turizmin cenneti olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum ise ziyarete ilişkin açıklamasında, Başkan Muhittin Böcek ile Antalya için yapılabilecekleri, çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirerek, not aldıklarını belirtti.