İstanbul Bakırköy Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Bakırköy Cemevi’nde iftar düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Düzenlenen buluşmada konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy Belediyesi herkesin evi, kardeşliğin de ocağıdır. Bakırköy'de herkese eşit hizmet etme, tüm inançları aynı nazarda görme anlayışımızdan asla geri dönmeyeceğiz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yas-ı Matem orucunun dokuzuncu gününde Bakırköy Belediyesi tarafından Bakırköy Cemevi’nde düzenlenen buluşmada, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, Saadet Partisi Bakırköy İlçe Başkanı Mehmet Faruk Ertekin ve cemevi erkanı hazır bulundu. Sevgi, hoşgörü ve toplumsal barışın vurgulandığı buluşmada, Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunuldu. Başkan Ovalıoğlu vatandaşlarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti.

“BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NİN LOKMASI BİRLİK LOKMASIDIR”

Cemevinde yaptığı birlik ve beraberlik konuşmasında Kerbela ve Madımak’ta yaşanan acılara değinen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “72 millete aynı nazarda yaklaştığımız, tüm inançların kardeşlik bağıyla bağlı şekilde yaşandığı Bakırköy'de bugün Muharrem ayında cem olmak ve lokmamızı paylaşmak için bir aradayız. Hazreti Hüseyin ve yol arkadaşlarının katledildiği Kerbela'nın yıl dönümünde acılarımızı paylaşırken hakikat ve adalet kapısındaki mücadelemizi de sürdürüyoruz. Kıymetli canlar, Ehl-i beyt sevgisi ve dört kapı kırk makam düsturu, bu topraklarda iyiliğin, doğruluğun, güzelliklerin, kısacası insan-ı kâmil olmanın da rehberidir. Bakırköy'de tüm inançların birliği, kardeşliği ve bir arada nefes alması için birlikte çalışıyoruz. Bakırköy Belediyesi herkesin evi, kardeşliğin de ocağıdır. Bakırköy Belediyesi'nin lokması birlik, beraberlik, bereket ve dayanışma lokmasıdır. Bakırköy'de herkese eşit hizmet etme, tüm inançları aynı nazarda görme anlayışımızdan asla geri dönmeyeceğiz. Muharrem ayı acıları andığımız kadar hoşgörüyü, dayanışmayı ve birliği de yaşattığımız bir aydır. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hissederken, insanlığın acılarla sınandığı bir yaşam umudu, hakikat, adalet, barış ve kardeşlik dileğiyle Muharrem ayında tüm canların Yas-ı Matem oruçları ve lokmaları Hakk katında kabul olsun diyorum. Nur-u İmam olsun” diye konuştu.