Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden PFC ARDA, altyapısından yetişen Türk futbolcu Burak Akınc ile profesyonel sözleşme imzaladı. Henüz 17 yaşındaki genç yetenek, gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerinin en önemli adımını atarak A Takım kadrosuna resmen dahil oldu.

Mesut IŞIK / BULGARİSTAN (İGFA) - Bulgaristan futbolunda genç bir Türk yetenek adından söz ettirmeye başladı. Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden PFC ARDA, altyapısında yetişen Burak Akınc ile profesyonel sözleşme imzaladı.

14 Ağustos 2008 doğumlu olan genç futbolcu, başarılı performansının ardından kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birine ulaşarak A Takım kadrosuna yükseldi.

Burak Akınc, 4 Aralık 2024 tarihinde ARDA U18 formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Ludogorets karşısında attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Elite Grup'ta görev aldığı 23 maçta 6 gol kaydederek kulübün gelecek vadeden isimleri arasında gösterildi.

Teknik Direktör Alexander Tunchev tarafından A Takım antrenmanlarına davet edilen Burak, gelişimi ve performansıyla teknik heyetin güvenini kazandı. Genç futbolcu, bu yükselişini profesyonel sözleşmeyle taçlandırdı.

PFC ARDA tarafından kulübün geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendirilen Burak Akınc, bundan sonraki süreçte Bulgaristan futbolunda kalıcı olmayı hedefliyor. Genç oyuncunun hedefleri arasında A Takım formasını düzenli olarak giymek ve Avrupa futbolunda önemli başarılara imza atmak bulunuyor.