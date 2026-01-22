Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu, milli okçu Emircan Haney, uluslararası başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterildi.

MUĞLA (İGFA) - Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finallerinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, bu önemli başarısının ardından dünya okçuluğunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri için yarışıyor. Gösterdiği üstün performansla hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Haney'in adaylığı, dünya genelinde okçuluk camiasında büyük takdir topladı.

Okçuluğa 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı performansı ve uluslararası başarılarıyla bugün dünyanın en iyi okçuları arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yaşamını sürdüren Haney, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

LİSTEDE YER ALAN TEK TÜRK

Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Türkiye'yi ve Muğla'yı başarıyla temsil eden Emircan Haney'in adaylığı, hem ulusal hem de uluslararası okçuluk camiasında büyük yankı uyandırdı.

OYLAMA DEVAM EDİYOR

Dünya Şampiyonluğu ile taçlanan bu büyük başarının, 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026'ya kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'e oy vermek isteyenler, www.worldarcheryawards.com adresi üzerinden oy kullanabiliyor.

BAŞKAN ARAS: 'BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milli okçu Emircan Haney'in 'Yılın Okçusu' ödülüne aday gösterilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Aras, Haney'in azmi ve uluslararası başarılarıyla gençlere ilham verdiğini vurgulayarak, 'Sporcuya verdiğimiz desteğin böylesi önemli başarılarla karşılık bulmasından mutluluk duyuyoruz. Emircan'a halk oylamasında başarılar diliyor, tüm vatandaşlarımızı oy kullanarak destek olmaya davet ediyorum.' dedi.