Bursa'da Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yenişehir Belediyesi'nin destekleriyle faaliyete geçirilen Yenişehir Kapalı Yüzme Havuzu açıldı.

BURSA (İGFA) -Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi'nin imzaladığı protokolle, Yenişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen Yenişehir Kapalı Yüzme Havuzu bugün açıldı.

İlçedeki çocukların 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimleri başladı. Kurslara katılan çocuklar, tesiste 12 ay boyunca haftada iki gün iki grup halinde ücretsiz yüzme eğitimi alabilecek.

Şubat ayı itibarıyla kapalı yüzme havuzu; halk günleri ve spor kulüplerine yönelik faaliyetlerle tüm ilçe halkının kullanımına sunulacak. Böylece tesis, her yaştan vatandaşın yararlanabileceği önemli bir spor merkezi olacak.

Yenişehir Gençlik ve İlçe Müdürü Ahmet Kaya, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında çocuklarımızın küçük yaşta yüzmeyle tanışmasını, sporla iç içe büyümesini hedefliyoruz. Bu tesis sayesinde hem sporcu altyapımız güçlenecek hem de ilçemizden geleceğin başarılı milli sporcuları yetişecektir. Desteklerinden dolayı Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Ercan Özel'e ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Rahmi Aksoy'a teşekkür ediyorum' dedi.

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Hatipoğlu, kapalı yüzme havuzunun faaliyete açılması dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'İlçemizde spora olan ilginin farkındayız. Özellikle yaz aylarında Yenişehir Belediyesi tarafından açılan yüzme kurslarına yüzlerce öğrenci katılıyor. Artık, yılın 12 ayı çocuklarımız ücretsiz bir şekilde eğitimden yararlanabilecek. Tabii ki, hedefimiz milli takıma daha fazla sporcu gönderebilmek. Yarının şampiyonlarının ilçemizden çıkmasını sağlamak. Yenişehir Kapalı Havuzumuz ilçemize hayırlı olsun' diye konuştu.