Muğla Büyükşehir Belediyesi dün il genelinde çıkan orman yangınlarına 120 personel ve 70 araç ile müdahalesini sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mevkii, Dalaman ilçesi Taşbaşı Mevkii'nde ve farklı noktalarda dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınları karadan ve havadan müdahaleler ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İl genelinde çıkan 6 yangından Menteşe Turnalı ve Dalaman Taşbaşı’nda yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken diğer yangınlar kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara 70 araç ve 120 personel ile müdahale ediyor. Büyükşehir ayrıca MUSKİ, Sağlık ekipleri ile de yangın bölgesinde vatandaşların yanında oluyor.

Yangın söndürme çalışmalarını yangının çıktığı gece saatlerinden itibaren yakından takip eden ve yangının evlere yaklaştığı en kritik mahalle olan Kıran Mahallesi’ne giden Başkan Aras açıklamalarda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi; “Şu an Kıran yangın bölgesindeyiz. Gece geç saatlerde Turnalı bölgesinde çıkan yangın şu anda Kıran bölgesine ilerliyor. Tüm ekipler havadan, karadan müdahaleye devam ediyor. İtfaiyemiz, orman, MUSKİ ekiplerimizle yangına müdahale ediyoruz. Kıran bölgesi Muğlamızın bal üretim merkezi. Ormanlarımız bal ormanı diye tabir edilen ormanlar. Bölgede yaklaşık 100 bin kovan var. Ne yazık ki bu ormanlarımızı kaybediyoruz. Ancak tüm ekipler ellerinden gelen gayretle ve tüm güçleri ile yangınla mücadele ediyor. Ormanlarımızı ve köylerimizi korumak için gayret ediyorlar. Şu an Kıran’da meskun mahalleye gelmesin diye gerekli tedbirleri almak için çalışıyoruz. Dalaman’daki yangında devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınlarla ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlarımıza aktarmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Gece saatlerinde Muğla'nın çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarının bir kısmı söndürülürken bazı bölgelerde ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ortaca'nın Okçular Mahallesi ve Seydikemer'inYakabağ bölgesinde çıkan orman yangınları tamamen söndürülürken Dalaman Taşbaşı Mahallesi ve Turnalı Mevkii'nde rüzgârın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Milas Dibekdere Mahallesi'ndeki yangına ise soğutma çalışmaları yapılıyor. Muğla genelinde yangınla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.