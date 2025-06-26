Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 4 bin 520 kilometrelik yol ağında yatay işaretleme çalışmalarını sürdürüyor; 2025’in ilk 5 ayında 260 kilometre yol çizgisi ve 401 noktada işaretleme tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürücü ve yaya güvenliğini artırmak için il genelinde kapsamlı yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor.

13 ilçeyi kapsayan 4 bin 520 kilometrelik yol ağında, gece gündüz sahada görev yapan ekipler, karayolları standartlarına uygun yaya geçidi, kasis, yavaşlama uyarıları, otopark düzenlemeleri ve yol çizgisi uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

2025’TE 260 KİLOMETRE YOL ÇİZGİSİ

2025 yılının ilk beş ayında, Muğla genelinde 401 noktada yatay işaretleme ve 260 kilometrelik yol çizgisi çalışması tamamlandı. Bugüne kadar toplam 19 bin 60 noktada işaretleme ve 10 bin 825 kilometrelik yol çizgisi uygulanarak trafik güvenliği güçlendirildi. Çalışmalar, bin 852 yaya geçidi, 349 kasis ve 180 yavaşlama uyarısını kapsıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, “Başkanımız Ahmet Aras’ın trafik güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ekiplerimiz 4 bin 520 kilometrelik yol ağında gece gündüz çalışıyor. 2025 sonuna kadar bin 500 kilometre yol çizgisi ve 2 bin noktada işaretleme hedefliyoruz. Sürücülere yön göstermek ve kazaları önlemek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

BAŞKAN ARAS: “GÜVENLİ ULAŞIM BİR HAKTIR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, güvenli ulaşımın bir yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak, “Kentimizin her köşesinde sürücü ve yayalarımızın güvenliği için çalışıyoruz. Okullar, hastaneler ve yoğun yaya geçişi olan alanlarda standartlara uygun işaretlemelerle trafiği daha güvenli hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymalarını ve bu çabaya destek olmalarını bekliyoruz.” dedi.