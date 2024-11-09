Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi.MUĞLA (İGFA) - 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde, uygar toplumlarda şehircilik bilincini artırmak, İklim değişikliği, nüfus artışı, sosyal eşitsizlik, kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konuları tüm paydaşlarıyla geniş kapsamlı bir şekilde ele almak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu iş birliğiyle Dünya Şehircilik Günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Zağlı ve Osman Yenice, TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şube Başkanı Burak Teker, TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve davetliler katıldı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şube Başkanı Burak Teker: “Kentlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz”

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şube Başkanı Burak Teker, “Kentlerimizde yaşam yerine rantı önceleyen; kamu yararından, sosyal devlet yaklaşımından ve bilimsel ilkelerinden uzaklaşmış şehircilik politikalarının sonucunu, yalnızca günden güne azalan yaşam kalitemizle değil, doğa olaylarının afetlere dönüşmesiyle, yangınlarda, sellerde, depremlerde verdiğimiz acı kayıplarla yaşayarak deneyimliyoruz. Bu sebeple mesleğimizde yıkıma karşı yaşamı savunarak kentlerimizi geleceğe hazırlamak için sorunları önceden tespit eden ve kapsamlı çözüm önerilerini ortaya koyan tartışmalara ve ilerici örneklere ihtiyacı vardır.” ifadelerini kullandı.

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya: “Halka ait olanı korumak görevimiz”

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Coşkun Çatalkaya, “Meslek alanlarımızın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeleri çerçevesinde halka ait olanı korumak, kamu yararını savunmak biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevidir. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş: “Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek çok önemli”

Günün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, “Şehircilik anlayışının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. İklim değişikliği, nüfus artışı ve sosyal eşitsizlik gibi konular kentlerimizin geleceğini etkilerken, doğayla uyumlu, yaşanabilir ve adil şehirler oluşturmak için çok disiplinli bir çalışmanın önemi büyüktür. Bu yolda emek veren tüm şehir plancıları, mimar ve mühendislere teşekkür ediyor, Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyoruz.” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı Zağlı: “Başkanımız Ahmet Aras’ın politikası çevreci kentler”

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zağlı, “8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyorum. Şehircilik kavramı çok önemli bir kavram. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın politikası çevreci kentler, planlı kentler yapmak. Bugün de bunun bir tezahürü. Şehirlerin planlarının yereldeki STK’ların belediyelerle iş birliği ile yapılması çok kıymetli diye değerlendiriyorum.”