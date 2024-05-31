Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MUSKİ Genel Müdürü ve yöneticileri İl genelinde faaliyet gösteren Makine Mühendisleri ile bir araya geldi. Toplantıda çeşitli teknik konular ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve eğitim düzenlenmesi konuları görüşüldü.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve il genelinde faaliyet gösteren makine mühendisleri ile bir araya geldi.

MUSKİ Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Tansel Koralay, Makine Mühendisleri Muğla İl Temsilcisi Mehmet Orçun Çiğdem, MMO Denizli Şube Başkanı Umut Cüneyt İyiol ile İl genelinde faaliyet gösteren toplam 15 Makine Mühendisi katıldı.

Toplantıda teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulunulurken bunun yanı sıra iş birliği kararı çıktı. Özellikle içme suyu sayaçlarının yeri, sokaktan geçen ana hatların evlere ayrılan kolları hakkında uygulanması gereken esaslar ve atıksu bağlantı kanalı proje esasları konuşuldu. Ayrıca mühendisler tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele eğitim verilmesi ve birbirlerini ilgilendiren konularda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.