Kocaeli İzmit Belediyesinin Çınar Çocuk Evlerinde yeni eğitim dönemi öncesi hazırlıklar sürerken, yaklaşık 450 çocuğun eğitim alacağı merkezlerde öğretmenlerle yeni dönemin eğitim yaklaşımı ve çalışma programı değerlendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin çocuklara yönelik hizmetleri arasında önemli bir yere sahip olan Çınar Çocuk Evleri'nde yeni eğitim dönemi için hazırlıklar devam ediyor.

Kreş Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 6 Çınar Çocuk Evi'nde yaklaşık 450 çocuğun yeni dönemde eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor.

ÖĞRETMENLERLE YENİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

Yeni dönem hazırlıkları kapsamında Çınar Çocuk Evleri'nde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Kreş Müdürü Yasemin Tüylü, yeni eğitim döneminde uygulanacak programlar ve çocukların gelişim süreçlerine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantılarda, çocukların bireysel farklılıklarının gözetilmesi, gelişimlerinin bütüncül şekilde desteklenmesi ve eğitim ortamlarının çocukların kendilerini güvende ve değerli hissedecekleri şekilde oluşturulması konuları ele alındı.

Öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda yeni dönemde yürütülecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ÇOCUKLARIN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİ DESTEKLENECEK

Çınar Çocuk Evleri'nde yeni dönemde çocukların yalnızca akademik ve gelişimsel ihtiyaçlarına değil, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine de odaklanılacak.

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını merkeze alan eğitim anlayışıyla, kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve güvenli bir ortamda gelişim gösterebilecekleri çalışmalar yürütülecek.

Ailelerin de eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğu anlayışıyla hareket edilecek yeni dönemde, çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve ailelerle iletişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

6 MERKEZDE 450 ÇOCUK

İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evleri aracılığıyla erken çocukluk döneminde çocukların nitelikli eğitim ve bakım hizmetlerine erişimini desteklerken, ailelerin de yanında olmayı sürdürüyor.

6 farklı merkezde hizmet veren Çınar Çocuk Evleri, yaklaşık 450 çocuğun eğitim alacağı yeni döneme yönelik hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalarına başlayacak.