Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Hayatımın Ustasıyım” projesi kapsamında çocuklara yönelik özel bir atölye etkinliği düzenledi.MUĞLA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 7-10 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte kuş yuvası yaparak hem üretmenin hem paylaşmanın keyfini yaşadı.

Etkinliğe katılan çocuklar, ahşap malzemeler kullanarak kuşlar için yuva tasarladı. Aileleriyle birlikte yaptıkları kuş evlerini daha sonra istedikleri gibi boyayıp süsleyerek tamamlayan minikler, hem doğaya katkı sundu hem de el becerilerini geliştirdi.

Etkinlik sonunda çocuklar kendi yaptıkları kuş yuvalarına sahip olmanınımutluluğunu yaşadı. Atölye çalışmasına katılan aileler, çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşıp üretim sürecine katılmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin devamını talep etti.

“HAYAL GÜCÜ SİZDEN, MALZEME BİZDEN”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Sosyolog Kıvanç Akgün, “Hayatımın Ustasıyım” projesinin çocuklara özel geliştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Kuş yuvası atölyesi ile hem çocuklarla keyifli vakit geçiriyoruz hem de yeni hayatlara yuva yapıyoruz. ‘Malzeme bizden, hayal gücü sizden’ sloganıyla çıktığımız bu yolda çocukların eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu etkinliklerde çocuklar iş birliği içinde çalışmayı ve ortak üretim yapmayı öğreniyor. ‘Hayatımın Ustasıyım’ projemiz kapsamında farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz.”