18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bornova'da duygu dolu anlar yaşandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.

İZMİR (İGFA) - Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ''Çanakkale Savaşı bir toplumun ulus olması, Kurtuluş Savaşı'nın temelinin atılmasını ve cumhuriyetin var olmasının ana sebebidir.'' diye konuştu.

ŞEHİTLİKTE DUYGUSAL TÖREN

Anma programı, Işıkkent Polis Şehitliği'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci, şehit ve gazi dernekleri ile siyasi parti temsilcileri törende yer aldı.

Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende yapılan selamlama atışı ve duaların ardından şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

ÇANAKKALE RUHU SANATLA ANLATILDI

Şehitlikteki törenin ardından Bornova Metro İstasyonu çıkışında sahnelenen canlı heykel performansı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çanakkale Savaşı'ndan sahnelerin canlandırıldığı performans, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

'BİR ZAFERİN EZGİLERİ' KONSERİ

Günün son etkinliği, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bir Zaferin Ezgileri' konseri oldu. Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahne aldı. Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde 'Hey Onbeşli' ve 'Çanakkale Yanıyor' gibi eserler seslendirildi. Koro, sahnedeki güçlü yorumuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatarak Çanakkale ruhunu yeniden yaşattı.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÇANAKKALE SAVAŞI BİR TOPLUMU MİLLET YAPAN SAVAŞTIR'

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Başkan Eşki, ' Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü. Türk ve Dünya tarihi açısından çok önemli bir gün. Bundan tam 111 yıl önce tarihin gördüğü en büyük donanma, topraklarımızın en kutsal yerlerinden birine bir saldırı düzenlemişti. Dünyanın en büyük donanmaları ulusumuzun bağrına dayandıkları gün hiç beklemedikleri bir mağlubiyetle karşılaştılar ve tarihin en büyük deniz zaferlerinden birini kazanmıştık. Fransız Bouvet, İngiliz Irresistible ve Ocean zırhlıları Çanakkale Boğazı'nın sularına gömülmüştü. Biz belki tam olarak idrak edemesek de İngilizlerin asla unutmayacağı bir tarih. Çünkü tarihlerinde ilk defa iki tane ağır zırhlı gemilerinin battığı tek savaş Çanakkale Savaşı'dır. O savaş bize Mustafa Kemal Atatürk'ü, daha sonra kurtuluş savaşını akabinde de Cumhuriyeti armağan etti. Çanakkale Savaşları, bir toplumun ulus olması, Kurtuluş Savaşı'nın temelinin atılmasını ve cumhuriyetin var olmasının ana sebebidir. Tarihimiz açısından her yönüyle çok önemli, çok değerlidir' diye konuştu.