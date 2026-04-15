Muğla'da yıllardır beklenen Ula-Akyaka toplu taşıma hattı, Kadın Meclisleri'nin aldığı karar doğrultusunda hizmete başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje, bölge halkının ulaşım sorununa çözüm getirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadınların yerel yönetimlerde daha aktif söz sahibi olması amacıyla kurulan Kadın Meclisleri, kent yaşamına dokunan somut kararlar almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi iş birliğinde faaliyet gösteren Akyaka Kadın Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda, yıllardır vatandaşlar tarafından talep edilen Ula-Akyaka toplu taşıma güzergâhı hizmete açıldı.

Kadın Meclisleri aracılığıyla halkın taleplerinin doğrudan yerel yönetime taşınması ve çözüme kavuşturulması, katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olarak öne çıkarken, yeni başlatılan seferlerin bölge halkına önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Kadın Meclisleri'nin çözüm ürettiğine değinen İstem Akkoyunlu, Akyaka Kadın Meclisi kurulduktan sonra Akyaka'nın sorunlarıyla ilgili kadınlarla bir araya gelerek birlikte çözüm üretmek için çalıştıklarını söyledi.

BAŞKAN ARAS: 'KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN SOMUT BİR SONUCU'

Hayata geçirilen yeni hatla ilgili değerlendirmede bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, katılımcı belediyecilik anlayışına vurgu yaptı. Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

'Kadın Meclislerimiz, yerel yönetimde söz sahibi olmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Akyaka Kadın Meclisi'nin talebi doğrultusunda yıllardır beklenen bir ulaşım sorununu çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran bu tür hizmetleri, ortak akılla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Muğla'da herkesin söz sahibi olduğu, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz.'



