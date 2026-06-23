Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı revizyon çalışmalarıyla Belen Kahvesi, tarihi dokusu korunarak modern ve konforlu bir yapıya kavuştu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın hafızasında özel bir yere sahip olan Belen Kahvesi, yalnızca bir dinlenme ve seyir noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin en bilinen halk türkülerinden Ormancı Türküsü'nün yaşatıldığı kültürel bir miras alanı olarak öne çıkıyor. Menteşe'nin Çaybükü Mahallesi'nde bulunan Belen Kahvesi; müzesi, eşsiz manzarası ve kültürel atmosferiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Belen Kahvesi'nde Tarihi dokunun korunması, ziyaretçi konforunun artırılması ve hizmet alanlarının modern ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı revizyon ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla tesis yenilenen yüzüne kavuştu.

TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKARILDI

Yapılan çalışmalar kapsamında müze girişinin önünde bulunan ve yapının tarihi görünümünü kapatan ahşap bölüm kaldırılarak alanın özgün dokusu görünür hale getirildi.

Ormancı Türküsü'nün başkahramanları olan Bay Mustafa, Muhtar ve Ormancı'nın zamanla yıpranan heykelleri de aslına uygun şekilde yenilendi.

ÇEVRE DÜZENLEMELERİ TAMAMLANDI

Melsa Kafe çevresinde bulunan eski güneşlikler, yıpranan asma destekleri ve işlevini yitiren çardak yapıları kaldırıldı. Giriş tabelası yenilenirken çevredeki bitki düzenlemeleri de yapılarak tesis daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

Güvenlik riski oluşturan sarmaşık ve çardakların temizlenmesiyle açık alanların kullanımı iyileştirildi.

MODERN MUTFAK VE HİZMET ALANLARI OLUŞTURULDU

Revizyon çalışmaları kapsamında eski ahşap mutfak alanları kaldırılarak güncel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun modern bir mutfak tesisi oluşturuldu.

Gözleme ve saç pidesi üretimi yeni mutfak içerisine taşınırken, depolama alanları, bulaşıkhane ve çay ocağı da yeniden düzenlendi. Böylece hem hijyen koşulları güçlendirildi hem de hizmet kalitesi artırıldı.

ZİYARETÇİ KONFORU ARTIRILDI

Kapalı oturma alanı modernize edilerek kapasitesi artırıldı. Açılabilir giyotin sistemlerle dört mevsim kullanıma uygun hale getirilen salon, ziyaretçilere daha konforlu bir ortam sunacak şekilde düzenlendi.

Ödeme noktası yeniden konumlandırılırken, tesise yeni kadın ve erkek tuvaletleri de kazandırıldı. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlayan tentelerin kaldırılmasıyla açık alanlar yeniden düzenlenerek misafirlerin hizmetine sunuldu.