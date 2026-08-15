Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda başlattığı 'Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' etkinliklerini, tarih ve bilimin harmanlandığı Yeşilova Höyüğü'ne taşıyor. Her yaştan Bornovalının yoğun ilgi gösterdiği gözlem gecelerinde, gökyüzünün gizemleri uzmanlar eşliğinde aralanıyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Mevlana Toplam ve Bilim Merkezi tarafından hayata geçirilen Gökyüzü Gözlem etkinliği dizisi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda başladı. Büyük etkinlik 27 Ağustos'a aynı yerde bir kez daha Bornovalıları buluştururken, programın en özel duraklarından biri de İzmir'in tarih öncesi yerleşimi Yeşilova Höyüğü olacak

19 Ağustos akşamı 21.00 - 00.30 saatleri arasında Yeşilova Höyüğü'nde düzenlenecek olan 'Bilim Sohbetleri & Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' etkinliği, katılımcılara hem binlerce yıllık tarihi dokuyu hissetme hem de modern teleskoplarla evreni keşfetme fırsatı sunacak.

'8500 YILLIK MİRASIN ALTINDA EVRENİ ANLAYACAĞIZ'

Etkinlik sorumlusu Dr. Astronom Tuncay Doğan, tüm Bornova halkını bu eşsiz bilim yolculuğuna davet ederek, 'Astronomiyi dört duvar arasından çıkarıp halkımızla, özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yakaladığımız o muhteşem enerjiyi şimdi de İzmir'in en eski yerleşim yeri olan Yeşilova Höyüğü'ne taşıyoruz. 8500 yıl önce bu topraklarda yaşayan insanlar da başlarını kaldırdıklarında aynı gökyüzüne bakıyorlardı. Bizler 19 Ağustos gecesi hem bu köklü tarihi yad edeceğiz hem de modern bilimin ışığında Ay'ı, gezegenleri ve yıldız kümelerini inceleyeceğiz. Bilime, uzaya ve keşfetmeye meraklı her yaştan hemşehrimizi teleskoplarımızın başına, bu büyük heyecana ortak olmaya çağırıyorum.' diye konuştu.