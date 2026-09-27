Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle Spil Dağı eteklerinde yer alan ve Manisa Mevlevihanesi ile Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşım sağlayan güzergahta temizlik çalışması yaptı. Çalışma ile bölgenin daha temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması sağlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen taleplere hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle Spil Dağı eteklerinde yer alan ve Manisa Mevlevihanesi ile Spil Dağı Milli Parkına ulaşım sağlayan güzergahta kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar ve ilçe belediyelerinin şube müdürleri de takip etti.

Ekipler tarafından cadde üzerindeki kaldırımlar yıkanarak temizlenirken, özellikle yol kenarları ve Spil Dağı eteklerinde biriken yabani otlar temizlendi. Çevreye bırakılan atıklar da ekipler tarafından toplandı.

SPİL DAĞI ETEKLERİNDE TİTİZ ÇALIŞMA

Tarihi Manisa Mevlevihanesi'ne ve kentin önemli doğal alanlarından Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşım sağlayan güzergâh üzerinde bulunan bölge, hem kent sakinleri hem de Manisa'nın doğal ve kültürel değerlerini görmek isteyen ziyaretçiler açısından önem taşıyor.

Ancak yol boyunca ve dağ eteklerinde gelişigüzel bırakılan çeşitli atıklar, doğal çevrenin görünümünü olumsuz etkileyerek bölgenin sahip olduğu güzelliklerin önüne geçebiliyor.

Ekiplerin gerçekleştirdiği temizlik çalışmasıyla atıkların yanı sıra yabani otlar ve çevrede düzensiz bir görüntü oluşturan unsurlar da ortadan kaldırıldı.

DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakılması için temizlik çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara da çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Özellikle Spil Dağı etekleri gibi doğal yaşam açısından önemli alanlara çöp bırakılmaması, atıkların doğaya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun noktalara bırakılması büyük önem taşıyor.

Temizlenen alanların yeniden kirlenmemesi ve bölgenin doğal dokusunun korunması için vatandaşların göstereceği hassasiyet, yürütülen çalışmaların kalıcı sonuç vermesine katkı sağlayacak.