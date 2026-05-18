Bursa Devlet Tiyatrosu ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 9 okulun tiyatro toplulukları, tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirdi. Proje, gençlerin sanatsal ve kültürel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da gençleri tiyatro ve sahne sanatlarıyla buluşturmayı amaçlayan özel bir proje hayata geçirildi. Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yürütülen programda, 9 okulun tiyatro toplulukları, tiyatro sanatçılarıyla söyleşi yaparak deneyimlerini paylaştı.

Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyor. Etkinlikte öğrenciler, sanatçılarla tiyatro üzerine sohbetler gerçekleştirdi; çekim ve röportajlarla süreç kayda alındı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz ve sanatçılar Belgin Bilgin, Berrin Kulya Balkanlar, Kerim Çağrı Zora, Muharrem Dalfidan'ın da katıldığı program, gençlerin sahne deneyimi kazanmalarını ve sanatsal üretim süreçlerine aktif katılım sağlamalarını sağladı.

Projede hazırlanan 8 farklı oyun, 12-19 Haziran tarihleri arasında AVP Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Öğrenciler, yıl boyunca ekip çalışması, sorumluluk alma ve disiplinli üretim gibi değerleri sahne deneyimiyle pekiştirecek. Proje kapsamında, gençlerin özgüven, yaratıcı düşünme ve kültürel farkındalık kazanmaları; millî-manevî değerlerle harmanlanmış estetik bakış açısı geliştirmeleri de hedefleniyor. Bu çalışma, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin sanatı, kültürü ve sosyal yaşamı akademik başarıyla birleştiren donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor.