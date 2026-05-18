Artvin Valisi Turan Ergün, Atatürk Ortaokulu ve Milli Egemenlik Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Ergün, öğrencilere hediyeler vererek eğitim camiasına başarılar diledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, Atatürk Ortaokulu ile Milli Egemenlik Anaokulu'nu ziyaret etti.

İlk olarak Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Ergün, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi.

Artvin İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar eşlik ettiği ziyaretlerde öğretmenlerle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ergün, okulun eğitim süreçleri ve akademik durumu hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların önemine değinen Ergün, öğretmenlerin fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade ederek, tüm eğitim camiasına başarı diledi.

Daha sonra Milli Egemenlik Anaokulu'na giderek, burada eğitim gören çocuklarla bir süre sohbet ederek, çeşitli hediyeler veren Vali Ergün, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin öğretmenlerden bilgi alarak, erken yaşta başlayan eğitimlerin çocukların gelişimi ve geleceğe hazırlanmasındaki önemine değindi.