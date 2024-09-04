Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Milas Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıta personelleriyle bir araya gelerek haftalarını kutladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Tarihi Çöllüoğlu Hanı’nda tam kadro hazır bulunan zabıta personellerini ziyaret eden Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Korkmaz’a çiçek takdim ederek, tüm personeli selamladı.

Kutlama programında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla belediyemiz bünyesinde ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde canla başla görev yapan personellerimizle bir araya geldik. Merkez ve çevre mahalleleriyle geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde zabıta personellerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için Milas’ımızın dört bir yanında gece gündüz faaliyetlerini sürdüren zabıta personellerimizin haftasını kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür, Bülent Sezgin CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.