Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentin dört bir yanında hayata geçirdiği hizmetlerle kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılmasına destek oluyor. Bu hizmetlerden yararlanan iki çocuk annesi Sümeyye Ocak da Anne Şehir Merkezi ile tanıştıktan sonra yaşadığı değişimle kendi işini kurarak ekonomik özgürlüğünü kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kentte yaşayan her kesime kucak açan, vatandaşların sağlık, sosyal yaşam, güvenlik ve huzuru için gece gündüz çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik projeleriyle de hayatlara dokunmaya devam ediyor.

Uzun süredir kadın ve aile odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sunduğu ücretsiz hizmetlerle kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılmasına destek oluyor.

Bu hizmetlerden yararlanan iki çocuk annesi Sümeyye Ocak da Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkânlarla hayatında yeni bir sayfa açtı. Anne Şehir Merkezi ile tanışmasının ardından kendine olan güvenini artıran Ocak, hobisini işe dönüştürerek kendi şirketini kurdu ve ekonomik özgürlüğünü kazandı.

'EV EKONOMİSİNE DESTEK OLABİLİYORUM'

Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha güçlü katılmaları, özgüven kazanmaları ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmeleri amacıyla çeşitli eğitim ve destekler sunuyor. Bu hizmetlerden yararlanan Sümeyye Ocak, evlilik öncesinde KO-MEK kurslarına katılarak el becerilerini geliştirdiğini belirtti. Ocak, 'KO-MEK'te dikiş nakış kurslarına giderek kendimi geliştirdim. Aldığım eğitimlerle evde dikiş yapmaya başladım. Bu hem ev ekonomisine katkı sağladı hem de kendi başıma bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Bunun ticari kazanca dönüşmesi bana özgürlük sağladı' dedi.

'BEGONYA TESİSİ HAYATIMDA BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Evlendikten sonra mahallesinde hizmete açılan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Anne Şehir Merkezi Begonya ile hayatında yeni bir dönemin başladığını anlatan Ocak, merkezin kendisine hem sosyal hem de kişisel anlamda önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Ocak, 'Orada başladığım spor dersleri hayatımı çok değiştirdi. Hem sağlık açısından hem de sosyal çevre açısından bana çok güzel katkılar sağladı. Sonrasında atölyeler başladı, el becerilerimi daha da geliştirdim. Kurduğum arkadaşlıklar beni daha da motive etti' ifadelerini kullandı.

'MUTLU BİR ANNE, MUTLU BİR ÇOCUK DEMEK'

Anne Şehir Merkezlerinin çocuklarıyla birlikte kendi hayatını da değiştirdiğini belirten Ocak, 'Evde sadece çocuklara bakan bir anneden; hem mutlu, hem üreten hem de ekonomik özgürlüğü olan bir anneye dönüştüm. Ben mutlu olunca çocuklarımın da mutlu olduğunu gördüm. Her zaman şunu savunurum: Mutlu bir anne, mutlu bir çocuk demek' diye konuştu.

'ÜCRETLİ OLARAK BİLE ZOR BULUNACAK BİR HİZMET'

Merkezde sunulan ücretsiz anne yanı sınıfının kendisi için büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Ocak, spor yaparken çocuklarının da güvenli bir ortamda vakit geçirdiğini söyledi. 'Çocuklarım okuldan 3 gibi çıkıyor, benim de spor saatim o zaman başlıyor. Onları okuldan alıp merkeze getiriyorum, anne yanı sınıfına bırakıyorum. Ben spor yaparken onlar da öğretmenleriyle keyifli vakit geçiriyor. Ücretli olarak bile zor bulunacak bir hizmetin ücretsiz sunulması gerçekten büyük bir başarı' dedi.

'KOCAELİ'DE YAŞAYAN KADINLAR ÇOK ŞANSLI'

Anne Şehir bünyesinde faaliyet gösteren Okuyan Şehir Kulübü'nün de kendisine yeni bir pencere açtığını belirten Ocak, 'Burada kitap okuyoruz, sonra üzerine konuşuyoruz. Bu kulüp bana okuma kültürü kazandırdı, daha çok bilgi keşfetmemi sağladı' ifadelerini kullandı. Kocaeli'nin farklı ilçelerinde bu merkezlerin bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Ocak, 'Şehir dışındaki arkadaşlarım bu tesislere imrenerek bakıyor. Her ilçede bu tesislerin olması büyük bir avantaj. Kocaeli'de yaşayan tüm kadınların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben bunun canlı örneğiyim' diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BENİ KEŞFETTİ'

Yaklaşık 9 yıldır Hint kınası sanatçılığı yaptığını belirten Ocak, Anne Şehir Merkezlerinde edindiği çevre ve özgüven sayesinde hobisini profesyonel bir işe dönüştürdüğünü söyledi. Ocak, 'Önce çevreme yapıyordum, sonra Anne Şehir'de arkadaşlarımın çok hoşuna gitti. Derken Büyükşehir beni keşfetti. Etkinliklerde Hint kınası, glitter ve yüz taşı süslemeleri yaptım, uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu beni çok mutlu etti' dedi. Bu süreçte hem hizmet alan hem de hizmet veren bir konuma geldiğini ifade eden Ocak, 'Bu cesareti ve özgüveni bana Kocaeli Anne Şehir verdi. Kendi şirketimi kurmamı sağlayan bu imkânlar için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum' diye konuştu.