Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hekimhan'ın Kocaözü Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Başkan Sami Er, vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sahada yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin selin yaşandığı ilk saatlerden itibaren bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Selden etkilenen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara konteyner desteği sağlanacağını ifade eden Başkan Er, bölgede ilgili daire başkanlıkları ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Er, 'Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile DSİ ekipleri sahada çalışıyorlar. Devlet her zaman vatandaşın yanında' diye konuştu.

Sel nedeniyle ineği rahatsızlanan bir üreticiyle de görüşen Başkan Er, hayvanın durumuyla ilgili bilgi aldı. Er, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine veteriner hekim yönlendirilmesi ve hayvanların kontrol edilmesi talimatını verdi.

Başkan Er ayrıca, sel nedeniyle evlerin altında oluşan çamur birikintileri ve enkazın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılacağını belirtti.