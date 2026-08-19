Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Sarısungur Göleti'nde başladı. Şampiyonada 55 kulüpten 504 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için kürek çekiyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir, önemli bir kano organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sarısungur Göleti'nde başladı.

18-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 55 kulüpten 504 sporcu mücadele ediyor. Farklı yaş kategorilerindeki sporcuların Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya yarıştığı organizasyonda, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları da madalya mücadelesi veriyor.

Kano sporunda Türkiye'nin önemli parkurlarından biri haline gelen Sarısungur Göleti, dört gün boyunca heyecan dolu yarışlara sahne olacak. Sporcular, farklı mesafelerde gerçekleştirilecek yarışlarda dereceye girmek ve Türkiye şampiyonluğuna ulaşmak için kürek çekecek.

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, 21 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.