Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulusal Staj Programı kapsamında düzenlenen Geleneksel Kariyer Buluşması'nda 472 öğrenci, kamu kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, gençlere teknoloji ve yapay zekânın yanı sıra yüz yüze iletişimin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Ulusal Staj Programı kapsamında düzenlenen Geleneksel Kariyer Buluşması, 18 Ağustos 2026'da PTT Ahlatlıbel Tesisi'nde gerçekleştirildi.

PTT AŞ'nin ev sahipliğindeki programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten ve Bakanlığa bağlı kurumların genel müdürleri katıldı. Programda 472 öğrenci, ulaştırma ve altyapı alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının çalışma alanları ve kariyer imkanları hakkında bilgi aldı.

BAKAN URALOĞLU: TEKNOLOJİ İNSAN İLİŞKİLERİNİN YERİNİ ALAMAZ

Stajyer öğrencilere hitap eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, staj programlarının kariyer planlaması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Gençlere zamanı doğru kullanmaları ve bilgiye ulaşırken farklı ve güvenilir kaynaklardan yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Uraloğlu, özellikle sosyal medyada karşılaşılan içeriklerin sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını ancak yüz yüze iletişimin ve insan ilişkilerinin teknolojik araçlarla tamamen ikame edilemeyeceğini ifade eden Uraloğlu, yapay zekânın da insan hayatında önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

Uraloğlu, yapay zekânın insan tarafından geliştirilen bir teknoloji olduğuna dikkat çekerek, gençlerin teknolojiden yararlanırken insanın sahip olduğu duygu ve davranışların önemini göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtti. Bakan ayrıca gençlere zihinsel ve fiziksel sağlıklarına özen göstermeleri çağrısında bulundu.

BAKANLIKTA 4 BİN 394 ÖĞRENCİ STAJINI TAMAMLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürü N. Leyla Akıncı ise 2026 yılı Haziran ayından bu yana Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında 2 bin 270 üniversite ve 2 bin 124 meslek lisesi öğrencisinin, toplam 4 bin 394 öğrencinin stajını tamamladığını açıkladı.

Akıncı, 2 bin 462 üniversite öğrencisinin stajının devam ettiğini, 461 öğrencinin ise önümüzdeki günlerde stajlarına başlayacağını bildirdi.

Stajyerlerin sürece daha etkin katılması amacıyla merkez teşkilatında yüz yüze, taşra birimlerinde ise çevrim içi oryantasyon eğitimleri düzenlendiği belirtildi. Bu eğitimlerle öğrencilerin Bakanlığın faaliyet alanları ile staj ve kariyer planlama süreçleri hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

GÜLTEN: STAJI KARİYER YOLCULUĞUNUN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜN

PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten de gençlere PTT'nin faaliyetleri ve çalışma kültürü hakkında bilgi verdi. Ulusal Staj Programı'nı yalnızca bir staj imkânı olarak değil, gençlerin geleceğe hazırlanmasını sağlayan önemli bir tecrübe ve kariyer yolculuğu olarak gördüklerini belirten Gülten, öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Gülten, gençlere öğrenmekten ve üretmekten vazgeçmemeleri, kariyer hayatlarında sorumluluk üstlenmeleri ve yaptıkları işle ülkeye değer katmayı hedeflemeleri çağrısında bulundu.

Gün boyunca devam eden Geleneksel Kariyer Buluşması, öğrencilerin kamu kurumlarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği söyleşi ve görüşmelerin ardından sona erdi.