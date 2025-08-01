Milas Belediyesi’nde görev yapacak olan zabıta memurları bugün itibariyle görevlerine başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve mülakatlarda başarılı olarak Milas Belediyesi’nde çalışmaya başlayan zabıta memurları ilçemizde faaliyetlerini gerçekleştirecek.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin hizmet kalitesini yükseltmek, vatandaşların güvenliğini, sağlığını ve huzurunu ön planda tutmak için çalışmalar gerçekleştirecek olan zabıta memurları kurumsal olarak daha güçlü ve vatandaşlarla birlikte ilçenin tüm paydaşlarını memnun eden, yenilenmiş ve güçlendirilmiş bir Zabıta Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başladı.

BAŞKAN TOPUZ ZABITA MEMURLARI İLE TEK TEK TANIŞTI…

Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda göreve başlayan zabıta memurları ile bir toplantı gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, tüm personelle tek tek tanışarak geçmişteki çalıştığı kurumlar ve meslek hayatları hakkında bilgiler aldı. Personellere görevlerinde başarılar dileyen Başkan Topuz, hatasız kazasız bir meslek hayatı temenni etti.

Zabıta personelinin vatandaşın güvenliğinden, sağlığından ve huzurundan sorumlu bir birim olduğunu dile getiren Başkan Topuz, “Zabıta Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini artırmayı ve personel yeterliliğini sürekli dinamik tutan bir yapıda olmasını önemsiyoruz. Zabıta memurları belediyemizin vitrini, halka açılan kapısı, esnafımızın güveninin teminatı konumundadır. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi olan zabıta memurlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, hatasız kazası bir çalışma hayatı temenni ediyorum” dedi.

Gerçekleşen toplantıya Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, Milas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tuncay Topuz ve Zabıta Müdürü Ali Korkmaz katıldı.