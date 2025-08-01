Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgelerinde hayatın normale dönmesi ve eksikliklerin belirlenip giderilmesi için harekete geçti. Gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip, vatandaşlarla tek tek görüşerek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da 5 gün boyunca etkili olan orman yangınları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, firmalar ve vatandaşların yoğun çabaları sayesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren sahada tüm birimleriyle yer alarak çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yangın bölgesinde hayatın normale dönmesi için mücadele ediyor.

MORAL DESTEĞİ

Çocukların moral ve motivasyonunu artırmak için atölye etkinleri düzenleyen, vatandaşların sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilmeleri için mobil sağlık ekiplerini ve Sağlık Otobüsü’nü yangın bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi, son olarak gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekiple vatandaşların ve bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor.

Bursa Kent Konseyi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bursa Gönüllüleri'nden oluşan ekip, yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek halkla birebir görüşme gerçekleştiriyor. Köylülerin ihtiyaç ve önerilerini alan ekipler, diğer birimlerle iletişime geçerek taleplerin kısa sürede karşılanmasını sağlıyor.