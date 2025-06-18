Muğla Milas'taki çalışmaları yerinde inceleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karahayıt, Yaşyer-Damlıboğaz ve Menteş mahallelerinde tamamlanan ve devam eden yol yatırımlarını değerlendirdi.MUĞLA (İGFa) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Milas’ta devam eden ve tamamlanan yol yatırımlarını incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile birlikte Karahayıt, Yaşyer-Damlıboğaz ve Menteş mahallelerinde saha denetimleri gerçekleştiren Aras, vatandaşlar ve esnafla buluşarak talepleri dinledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Milas’a yaptığı toplam 108 milyon 681 bin 36 TL’lik yol yatırımları, bölgede ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

KARAHAYIT’TA 14 MİLYON TL’LİK YOL YATIRIMI

Karahayıt Mahallesi’nde başlatılan yol projesi, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda şekillendi. 14 milyon 250 bin TL bütçeli projede, 9 metre genişliğinde yeni bir yol platformu oluşturuluyor. 5 kilometrelik yolun 3 kilometresi tamamlanırken, üstyapı çalışmalarıyla birlikte bölgeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Milas’ın Menteş Mahallesi’nde 13 milyon 761 bin 600 TL’lik yatırımla yürütülen 2 kilometrelik yol yapım çalışmaları, Kurban Bayramı öncesinde tamamlandı. Proje, trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artırarak bölge halkının can ve mal güvenliğine katkı sağladı.

YAŞYER-DAMLIBOĞAZ’A 80 MİLYON TL’LİK DEV PROJE

Yaşyer ve Damlıboğaz mahalleleri arasında devam eden yol çalışmaları, 80 milyon 669 bin 436 TL’lik yatırımla sürüyor. 3 bin 700 metrelik yeni yol projesinde zemin güçlendirme ve iyileştirme işlemleri tamamlandıktan sonra iki kat sıcak asfalt kaplama yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforu en üst düzeye çıkarılacak.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yatırımlara ilişkin, “Ahmet Başkan’la birlikte Milas’ın uzun süredir çözüm bekleyen ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getiriyoruz. Karahayıt, Yaşyer-Damlıboğaz ve Menteş’teki yatırımlar ilçemiz için büyük değer taşıyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollara kavuşması bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

ARAS: “MUĞLA, TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR”

Başkan Ahmet Aras, saha ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, Muğla’nın 13 ilçesiyle koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı. “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı ilçelerimizle paylaşıyoruz. Muğla, Türkiye’ye farklı bir yönetim modeli sunuyor. Biz icracı bir ekibiz, sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Halkımıza hizmet borcumuzu, doğru ve güzel işlerle ödemeye devam edeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

Aras, pazaryeri ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek, hizmetlere dair görüş ve talepleri yerinde değerlendirdi. Muğla’nın her köşesinde vatandaş odaklı projelerin devam edeceği belirtildi.