Muğla Dalaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Topraktan Üretime İlk Adım' projesi kapsamında, ata tohumu kullanılarak yeni kurulan serada yetiştirilen sebze fideleri üreticilere dağıtıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman'da üreticilere yönelik önemli bir tarımsal destek daha hayata geçirildi. Dalaman Belediyesi tarafından yeni kurulan serada 20 bin sebze fidesi üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, CHP Dalaman İlçe Başkanı Nail Kızıl, Dalaman Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fide dağıtım programı, Dalaman Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ahmet Kargılı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Kargılı, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak üreticiyi güçlendirmeyi, yerel tarımı desteklemeyi ve vatandaşların üretime katılımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Bu kapsamda seramızda yetiştirdiğimiz domates, biber ve patlıcan fidelerini sizlerle buluşturuyoruz. Ayrıca defne, harup, muşmula, badem, günlük ve incir fidanlarını toprakla buluştururken, yaklaşık 80 farklı çiçek üretimiyle park ve bahçelerimizi güzelleştiriyor, dışa bağımlılığı azaltarak tasarruf sağlıyoruz' dedi.

DURMUŞ: 'ÜRETEN ÇİFTÇİ GÜÇLÜ OLURSA, DALAMAN DA GÜÇLÜ OLUR'

Programda konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş; 'Göreve gelişimizin ikinci yılı doldu. 2 yıllık süreçte birçok projeyi hayata geçirdik. Bu alan daha önce kullanılmayan bir alandı. Buranın bakımını yaptık. Bu alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kullanabileceği hizmet binası, 2900 metre karelik bir seramız ve fidanlık alanımız mevcut. Bugün hem buranın tanıtımını yapıyoruz hem de kendi seramızda ürettiğimiz fidelerin dağıtımını yapıyoruz' dedi.

Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla son iki yılda vatandaşlara yaklaşık 50 bin adet sebze fidesi dağıttıklarını ifade eden Durmuş, 'Taşbaşı Mahallemizde yaşanan yangının ardından Muğla Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle 2 bin 570 zeytin ve 650 ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca belediyemize ait serada bin 500 incir fidanı ve 500 muz fidesi üretimini tamamladık. Önümüzdeki süreçte bunları da sizlerle buluşturacağız. Bugün de yaklaşık 20 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Tabi bunlar çiftçilerimizin için yeterli değil. Bende bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak üreticilerin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Kendi köyümden örnek vermek gerekirse 5 sene önce Kapukargın Mahallesi'nde 100 tane sera varsa bugün 5 tane sera kaldı. 'İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun katkılarıyla yeni dönemde üretimi arttıracağız. Çünkü biz biliyoruz ki; üreten çiftçi güçlü olursa, Dalaman'da güçlü olur' diye konuştu.