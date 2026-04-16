'Ulaşımda Sakarya Zamanı' mottosuyla yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, yeni işlem noktalarının yanı sıra güçlü ulaşım filosu,ADARAY, metrobüs ve raylı sistemgibi toplu taşımada konfor ve erişimi artıran çalışmalara odaklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kart 54 işlemlerini kolaylaştırmak için hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Demokrasi Meydanı ve Millet Bahçesi'nde açılan iki yeni noktayla birlikteartık kart işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde yapılabiliyor.

KART54 NOKTASI 5'E ÇIKTI

Yeni noktalarla birlikte vatandaşlar, Kart54 ile ilgili tüm işlemlerini merkezi noktalarda hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirebilecek.

Daha önce Orta Garaj karşısında bulunan Taş Bina, İlçeler Otobüs Terminali ve Üniversiteler Kampüsü'nde sunulan hizmetler, yeni noktalarla birlikte şehrin yoğun yaya trafiğinin bulunduğu alanlara da taşınmış oldu. İşlem noktalarının artırılması, birlikte erişilebilirliği de üst seviyeye çıkarıyor.

Hizmete alınan 23 yeni otobüs, ADARAY'ın yeniden devreye girmesi ve Metrobüs Hattı ile Sakarya ulaşımda çok daha güçlü bir döneme giriyor.