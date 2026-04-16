İstanbul İtfaiyesi, yayınladığı animasyonlu video ile yangın anında kritik öneme sahip hidrantların açık tutulması çağrısında bulundu.

Açıklamada, hidrantların yalnızca birer su kaynağı değil; mahallelerin, evlerin ve vatandaşların güvenliği için hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Yangın anında itfaiye araçlarının su takviyesini kesintisiz yapabilmesi için bu noktaların her zaman erişilebilir olması gerektiğine dikkat çekildi. Yetkililer, özellikle araç parkı nedeniyle hidrantların önünün kapatılmasının müdahale süresini uzattığını ve can kayıplarına yol açabilecek riskler oluşturduğunu ifade etti.

— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) April 16, 2026

İstanbul İtfaiyesi, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, 'Hidrantların önünü açık tutmak, bir canın kurtarılmasına katkı sağlar' mesajını paylaştı.