Maltepe Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına Gülensu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kapsamlı uygulamayla devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda mahalle daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir görünüme kavuştu.

İSTANBUL (İGFA) - Çevre sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, Gülensu Mahallesi'nde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda cadde ve sokaklar mekanik süpürge araçlarıyla detaylı şekilde temizlenip ardından yüksek basınçlı suyla yıkandı.

Ekipler ayrıca saha taraması sırasında tespit edilen eski eşyaları, büyük hacimli atıkları ve inşaat artıklarını da toplayarak çevre kirliliğine neden olan unsurları ortadan kaldırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri modern araçlar ve deneyimli personelle haftanın her günü kesintisiz hizmete devam ederek Maltepe'yi daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.