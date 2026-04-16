Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 50.'si düzenlenen 15-22 Nisan Turizm Haftasıkapsamında önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında İl Kültür Turizm Müdürlüğü ortaklığında AKM önünde açtığı sokakta şehrin geleneksel değerlerini, lezzetlerini, tarihi mirasını ve turizm cennetlerini aynı kadraj içerisinde yansıttı.

Birçok STK, dernek ve kurumun stant kurduğu sokak vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ortaklığı, sivil toplum kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla Atatürk Bulvarı'ndaki AKM önünde bir turizm sokağı açıldı.

SOKAĞA GİREN, SAKARYA'YI YAŞADI

Bu sokakta 20 farklı stant kuruldu ve Sakarya'nın yerel kültürel zenginliği, tarihi mirası, lezzetleri ile şehre özgü tüm geleneksel argümanlar aynı kadraj içerisinde yansıtıldı.

Yeşilin her tonu, doğanın en nadide örnekleri ve şehrin turizm potansiyeli Büyükşehir ekiplerince yerli ve yabancı turistlere gösterimlerle anlatıldı ve gün boyu harika bir ambiyans ortaya koyuldu.

Açılışa Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. İlgi odağı olan ve yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen sokakta Sakarya'nın coğrafi işaretli lezzeti kabak tatlısı ve dartılı keşkek ikramları yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi KültürSanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, 'Sakarya'mız yeşiliyle, mavisiyle ve muhteşem doğasıyla bölgenin turizm alanında oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Bizler şehrimizdeki tüm paydaşlarımızla bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Turizm sokağı da bu çalışmalarımızın bir parçası olarak bugün burada ziyaretçileri ağırlıyor. İnşallah gerçekleştireceğimiz etkinliklerle şehrimizi turizmin merkezi haline getireceğiz' ifadelerini kullandı.