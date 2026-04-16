Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara kendi başlarına çözüm üretebilmelerini desteklemek amacıyla düzenlediği kurslara bir yenisini daha ekledi. 'Kadınlar için Alçı ve Boya Kursu', teorik ve uygulamalı eğitimleriyle katılımcılardan tam not aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Eşitlik Birimi koordinasyonunda hayata geçirilen kurs, iki gün boyunca yoğun bir programla gerçekleştirildi.

Eğitimlerde kadınlar hem yeni bilgiler edinmenin hem de üretmenin keyfini yaşadı.

Kurs kapsamında katılımcılara; duvar onarımı, alçı uygulamaları ve boya teknikleri gibi temel konularda detaylı bilgiler verildi. Teorik anlatımların ardından atölye çalışmalarına geçen kadınlar, öğrendiklerini birebir uygulayarak pratik kazanma fırsatı buldu.

Eğitimler, Yenikent yerleşkesinde bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı atölyelerinde gerçekleştirildi.

Kursa katılan kadınlar, bu tür eğitimlerin kendilerine hem özgüven hem de pratik beceri kazandırdığını ifade ederek, Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Katılımcılar, günlük hayatta ihtiyaç duydukları pek çok işi artık kendi başlarına yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ise kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını destekleyen eğitimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Alçı ve Boya Kursu sonunda Fen İşleri Dairesi Başkanı Korhan Acar ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.