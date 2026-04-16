Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre ilçesi Akgedik TOKİ konutlarında kronikleşen su sorununu kökten çözecek altyapı ihalesinin sonuçlandığını ve çalışmaların hızla başlayacağını müjdeledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelindeki yatırımları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Özellikle Akgedik Mahallesi'ndeki su kesintilerine dikkat çeken Başkan Dutlulu, 'Akgedik'te uzun yıllardır, özellikle TOKİ kaynaklı işçilik hatalarından doğan altyapı sorunları nedeniyle ciddi su kesintileri yaşanıyor. Boruların sık sık patlamasına yol açan bu mağduriyeti bitirmek için ihalemizi tamamladık. En kısa sürede kazmayı vuruyoruz' dedi.

300 MİLYON TL'LİK DEV SONDAJ HAMLESİ

MASKİ'nin altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Dutlulu, su arzını güvence altına alacak yeni projeleri şu sözlerle aktardı: '2025 yılında 115 sondaj çalışmasını başarıyla tamamladık. 2026 yılında ise toplam 300 milyon TL yatırımla 155 yeni sondaj açmayı planlıyoruz. Önceliğimizi su sıkıntısı çeken kırsal yerleşim yerlerine veriyoruz. Ayrıca büyük ilçe merkezlerimizde açacağımız yedek sondajlarla gelecekte yaşanabilecek kuraklık risklerine karşı şimdiden önlem alıyoruz.'

YENİ SONDAJLAR AÇILACAK

Artan su ihtiyacını karşılamak adına Manisa merkezde 14, ilçelerde 37 ve kırsal mahallelerde 89 adet yeni sondaj açılacağını ifade eden Dutlulu, ayrıca yeni su havzalarının tespiti için 15 adet araştırma sondajı yapılacağını belirtti. Kula ve Gördes ilçelerinde yapılacak geniş çaplı çalışmalarla su sorununun tamamen tarihe karışacağını söyleyen Başkan, Akhisar, Turgutlu, Salihli ve Soma'da ise yağmursuyu ve altyapı ihalelerinin tamamlanarak çalışmaların başladığını kaydetti.

MURADİYE'DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki dev yatırımlara da değinen Başkan Dutlulu, 'Yaklaşık 35 milyon euro bütçeli içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı projelerimiz sürüyor. Yağışlar nedeniyle geçici bir yavaşlama olsa da, 13,2 milyon dolarlık atıksu arıtma tesisimizle birlikte tüm çalışmalarımız yaz aylarında tam kapasite hız kazanacak' ifadelerini kullandı.

İÇME SUYU KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLİYOR

İl genelindeki içme suyu hattı çalışmalarının verilerini paylaşan Başkan Dutlulu, 'Demirci'de 4 bin 300, Salihli'de 3 bin 310 ve Alaşehir'de 3 bin 280 metre olmak üzere, diğer bölgelerimizle birlikte toplamda 19 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı döşedik. Ayrıca açtığımız 11 yeni içme suyu kuyusu ile şehrimizin su kapasitesini çok daha güçlü bir hale getirdik' diyerek sözlerini noktaladı.