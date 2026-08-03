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Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu. Alanda bir araya gelen sporcular, enerjilerini eğlenceli parkurlarda değerlendirirken arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Şenlik kapsamında kurulan oyun alanlarında voleybol, okçuluk, survivor parkuru, langırt, trambolin, basketbol, minyatür kale futbol ve jimnastik aktiviteleri gerçekleştirildi. Aileler de şenliğin coşkusuna ortak olurken gün boyu süren programda belediye ekipleri tarafından çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Öte yandan etkinliğe katılan miniklere hatıra madalyaları takdim edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Spor Şenliği', yaz tatilini keyifle geçirmek isteyen çocukları Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nda bir araya getirdi.

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Spor Şenliği', Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nda renkli görüntülere sahne oldu.

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