Ankaralılar yazın rotasını Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'na çevirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 1 milyon metrekarelik dev yaşam alanı, bir haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayarak Başkent'in yeni buluşma noktalarından biri oldu.

ANKARA (İGFA) - Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı Bir Haftada 50 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Başkentlilerin yaz aylarında en çok tercih ettiği sosyal yaşam alanlarından biri hâline geldi.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri hâline gelen parkı, bir haftada yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlardan çocuklarıyla oyun alanlarını kullanan ailelere kadar her yaştan ziyaretçi, parkın sunduğu sosyal alanlardan doyasıya faydalandı.

7'DEN 70'E HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan park, geniş yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve doğal yaşam alanlarıyla 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Kent yaşamının yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen Başkentliler, parkta aileleriyle birlikte güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme imkânı buluyor. Özellikle yaz tatilini Ankara'da geçiren ailelerin tercih ettiği yaşam alanlarından biri hâline gelen park, sunduğu ücretsiz sosyal alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe keyifli anlar yaşatıyor.