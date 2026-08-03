Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Ankara'nın Türk dünyasındaki tarihî, kültürel ve stratejik konumu, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel söyleşide kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu'nun moderatörlüğünü üstlendiği programa Prof. Dr. Fırat Yaldız konuk olarak önemli bilgiler paylaştı.

Söyleşide, Türk dünyasının tarihsel birikimi, ortak kültürel mirası, Türk Devletleri Teşkilatının bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar, değişen küresel dengeler doğrultusunda Türk dünyasının üstlenebileceği rol ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti vizyonu farklı yönleriyle ele alındı.

Konuşmasında Türk Dünyası kavramının yalnızca bağımsız Türk devletleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Fırat Yaldız, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Doğu Türkistan'a, Avrupa'dan Avustralya'ya kadar uzanan geniş bir tarihî ve kültürel coğrafyayı kapsadığını ifade etti. Türk dünyasının ortak tarih, dil, kültür ve medeniyet ekseninde şekillenen güçlü bir birliktelik olduğuna dikkat çeken Yaldız, bu ortak hafızanın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Programda ayrıca, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurulan TÜRKSOY'un kültürel iş birliğine sağladığı katkılar ile 2009 yılında kurulan Türk Devletleri Teşkilatının üye ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve kurumsal iş birliklerini güçlendiren çalışmaları üzerinde duruldu. Ortak gelecek hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin de önemli bir yol haritası niteliği taşıdığı ifade edildi.

ANKARA'NIN VİZYONUNDA KEÇİÖREN'İN GÜÇLÜ KATKISI

Söyleşide, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Ankara'nın tarihî ve sembolik önemine de dikkat çekildi. Başkent olmasının yanı sıra Milli Mücadele'nin yönetildiği merkez olarak öne çıkan Ankara'nın, Türk dünyası açısından kültürel ve stratejik bir buluşma noktası olduğu vurgulandı.

Bu vizyonun önemli bileşenlerinden biri olarak gösterilen Keçiören'in ise Estergon Türk Kültür Merkezi, Uluslararası Türk Dünyası Şölenleri ve Türk dünyasının ortak kültürel değerlerine ev sahipliği yapan faaliyetleriyle öncü bir misyon üstlendiği belirtildi. Prof. Dr. Fırat Yaldız, 'Keçiören'in varlığı Ankara'nın turizm başkentliğine katı sağlayacak çok değerli bir tarihsel geçmişe dayanıyor. Keçiören, Türk dünyasına hizmet eden, kucak açan ve buna çalışan bir yer. Kalaba Ziraat Mektebi'nin Millî Mücadele'deki ulusal kurtuluş kaygısına ev sahipliği yapmış güzide bir ilçe.' dedi.