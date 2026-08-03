Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi (SİDEM), her yaştan vatandaşa uygulamalı deprem eğitimi vererek afetlere hazırlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle afetlere hazırlık çalışmalarına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun afet bilincini artırmaya yönelik projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlara afet bilincini aşılayan Büyükşehir, depreme hazırlık kapsamında kentsel dönüşüm projelerini de eş zamanlı ve titizlikle hayata geçiriyor. Güvenli şehir hedefi doğrultusunda riskli yapıların dönüştürülmesine öncülük eden Büyükşehir, bir yandan eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla toplumu bilinçlendirirken, diğer yandan hayata geçirdiği projelerle Kocaeli'yi afetlere karşı daha dirençli hale getiriyor.

VATANDAŞLAR AFETLERE HAZIRLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi (SİDEM), deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor. Özellikle öğrenciler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği merkezde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştiriliyor.

Merkezin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan deprem simülatörü sayesinde katılımcılar, farklı büyüklük ve senaryolardaki depremleri güvenli bir ortamda deneyimleme fırsatı buluyor. Yaklaşık bir saat süren eğitimlerin ilk bölümünde deprem bilinci anlatılırken, ikinci bölümde simülatör uygulaması yapılıyor. Böylece katılımcılar, afet anında doğru hareket etmeyi uygulamalı olarak öğreniyor.

129 BİNDEN FAZLA KİŞİYE ULAŞILDI

Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgi gören SİDEM'de bugüne kadar 129 bin 112 kişi afet eğitimi aldı. Merkez, yalnızca 2025 yılında ise 10 bin 928 vatandaşı uygulamalı afet eğitimleriyle buluşturarak toplumun afetlere karşı bilinçlenmesine önemli katkı sağladı. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika, bilgilendirici kitapçık ve çeşitli hediyeler takdim ediliyor.

SİDEM, yalnızca merkezde verdiği eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Kocaeli Üniversitesi, AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen 'Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi' kapsamında mahalle gönüllülerine de eğitimler veriliyor. Proje çerçevesinde afet öncesi hazırlık, zarar azaltma çalışmaları, gözlemsel mahalle tehlike analizleri ve yapısal olmayan risklerin azaltılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 115 mahallede 2 bin 551 gönüllüye ulaşılarak afetlere karşı yerel dayanıklılık güçlendirildi.

SİDEM, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Kocaeli'nin farklı zemin yapılarına yerleştirilen 41 kuvvetli yer hareketi ivme ölçüm istasyonu günün 24 saati deprem verisi topluyor. Elde edilen verilerle deprem-zemin davranış haritaları hazırlanırken, risk analizleri yapılıyor ve olası afetlere yönelik planlamalara katkı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında yürütülen iş birliği sayesinde kritik tesislerin korunmasına ve afet sonrası hızlı müdahaleye yönelik önemli bir veri altyapısı oluşturuluyor.

SİDEM, ULUSLARARASI ÖDÜLLERLE TESCİLLENDİ

SİDEM'in afet bilincini artırmaya yönelik çalışmaları uluslararası alanda da takdir görüyor. Merkezin 'Çok Geç Olmadan Hazırlanın: Depremle Yaşamayı Öğrenin' projesi, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen ve 56 ülkeden 153 şehrin katıldığı yarışmada Dünya Birinciliği Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca 'Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitimi' projesi de Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Ödülü ile ödüllendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem gerçeğinin unutulmaması ve afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturulması amacıyla faaliyetlerini sürdüren SİDEM'e tüm vatandaşları davet ederek, afetlere hazırlığın hayat kurtardığına dikkat çekiyor.