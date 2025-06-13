Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe-Akyaka güzergahının öğrenci biniş ücretinin 1 TL olarak belirlenmesi maddesi, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Ahmet Aras Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda birçok gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Aras, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Akyaka güzergahının indirimli olarak ulaşım hakkı bulunan öğrenci binişlerine 1 TL olması maddesini meclis üyelerinin oylarına sundu.

Menteşe-Akyaka güzergahının 1 TL olması maddesi meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Alınan bu kararla, Menteşe-Akyaka hattında toplu taşıma hizmeti sunan araçlardan yararlanan ve ilgili mevzuat kapsamında indirimli ulaşım hakkı bulunan öğrencilerin, sosyal yaşama daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor.

BAŞKAN ARAS, ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmayı, eğitimlerine destek olmayı ve sosyal yaşamlarına katkı sunmayı önceliklerini kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda öğrencilerimize belli güzergahlarda 1 TL uygulamasını başlatmıştık. Menteşe-Akyaka güzergahını öğrencilerimiz çok yoğun kullanıyor. Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine Menteşe-Akyaka güzargahında 1 TL uygulamasını hayata geçirmeye karar verdik” dedi.