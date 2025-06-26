Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Antrenör Burak Köleoğlu, 07-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te düzenlenecek olan U-19 Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından hakem olarak görevlendirildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın klasman voleybol hakemlerinden ve aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Burak Köleoğlu, önemli bir uluslararası göreve davet edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından görevlendirilen Köleoğlu, 07-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Bosna-Hersek’te düzenlenecek olan U-19 Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası’nda ülkemizi temsilen hakem olarak görev yapacak.

VOLEYBOL ŞAMPİYONASI’NDA TEK TÜRK HAKEM

Bosna-Hersek’te düzenlenecek olan U-19 Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası’na aralarında milli takımımızın da bulunduğu 12 ülkenin katılması bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi antrenörü Burak Köleoğlu, turnuvada görev alacak tek Türk hakem olarak hem ülkemizi hem de Muğla’yı temsil edecek. 2015 yılında hakemliğe başlayan Köleoğlu bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde yaklaşık 2 bin maçta görev aldı. Köleoğlu ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu İl Hakem ve Gözlemci Kurulu üyesi olarak görevini sürdürüyor.

BAŞKAN ARAS: “SPORA, SPORCUYA VE SPORTİF DEĞERLERE HER ZAMAN ÖNEM VERİYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya ve sportif değerlere her zaman önem veriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak, belediyemiz bünyesinde görev yapan kıymetli personelimiz Burak Köleoğlu’nun uluslararası arenada, böylesine prestijli bir organizasyonda ülkemizi temsil edecek olması bizleri son derece gururlandırıyor. Burak Köleoğlu’na bu önemli görevinde üstün başarılar diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun daima yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.