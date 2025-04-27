Bursa'da Mudanya Kaymakamlığı, tarım arazilerinde hisseli satışların yasal olmadığını ve noter kanalıyla yapılan işlemlerin geçersiz olduğunu duyurarak, vatandaşları uyardı.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamlığı, son dönemde tarım arazilerinin hisseli satışlarıyla ilgili yaşanan usulsüzlüklere dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, noter kanalıyla gerçekleştirilen hisseli satışların yasal olmadığı ve hukuki geçerlilik taşımadığı belirtildi.

Kaymakamlık Makamı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarım arazilerinin alımı veya kullanımı için belediye ve muhtarlıklardan bilgi alınması gerektiği vurgulanırken, hisseli satışların, vatandaşları ciddi mağduriyetlere sürüklediği ve arazilerin verimli kullanımını engellediği ifade edilerek, bu tür işlemlerin yasalara aykırı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, tarım arazilerinin geleceğini ve çiftçilerin haklarını korumanın önemi vurgulanarak, vatandaşlardan resmi makamların onayı olmayan noter işlemlerine itibar etmemeleri istendi.

Şüpheli durumlarla karşılaşanların ilgili mercilere bildirimde bulunması çağrısı yapıldı.

RUHSATLAR İPTAL EDİLECEK

Öte yandan Mudanya Kaymakamlığı, belge almadan faaliyet gösteren mobil ev (tiny house) ve konaklama tesislerinin haksız rekabete yol açtığını ve turizme zarar verdiğini belirterek, bu tesislerin ruhsatlarının iptal edileceğini duyurdu.

25 Ekim 2023’te yürürlüğe giren kanun değişikliğine göre, konaklama işletmelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi almasının zorunlu olduğunu belirten Kaymakamlık, belge alamayan tesisler açılamayacak, faaliyetleri durdurulacak ve ruhsatları 1 ay içinde iptal edileceğini kaydetti.

Kayıt dışı tesislerin standartlara uymadan hizmet sunduğu, kalite ve süreklilikten yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık belgeli tesislerin korunması ve turizm sektörünün zarar görmemesi için denetimlerin sıkılaştırılacağı kaydedildi.