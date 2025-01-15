Bursa'nın Mudanya ilçesinde 243 farklı noktadan alınan toprak örnekleriyle tarımsal verimlilik ortaya çıkarılıyor. artırmak için kolları sıvadı. Toprak analiz çalışmaları tamamlandığında üreticiler Mudanya'da daha verimli üretim yapabilecek.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi ilçede Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, arazilerin verimlilik durumu ve mevcut kullanım şekillerini detaylandıran raporlar ve dijital haritaların hazırlığını sürdürüyor.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, projenin ilk adımında toplanan toprak örneklerinin Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarı’nda analiz edilmeye başlandığını söyledi.

Toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal yapılarının bilimsel olarak değerlendirildiğianalizlerin Mart ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Dalgıç, elde edilen sonuçlarla, toprakların sürdürülebilir kullanımı için ayrıntılı raporlar ve haritalar oluşturulacağını söyledi. Söz konusu bu raporların verimlilik seviyelerini belirlemek ve bitki besleme stratejileri geliştirmek için bir rehber olacağını kaydeden Başkan Dalgıç, analiz sonuçlarının Mudanya’daki üreticiler için yol gösterici olacağını vurguladı.

Başkan Dalgıç,“Üreticimiz ihtiyaçlarına göre uygun gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilecekler. Böylece daha bilinçli ve verimli üretim yapmalarını sağlayacağız. Verimli topraklar, bilinçli çiftçiler ve sürdürülebilir tarım sayesinde Mudanya’nın tarımsal kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Tarımda sürdürülebilirliği desteklemek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" diye konuştu.