Konya Karatay Belediyesi, 6-8 Ekim 2025 tarihlerinde Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek 7. Dünya Kentsel Ekonomi Forumu’nda (UEF7) önemli bir rol üstlenerek küresel kent politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacak.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi kentsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve belediyecilik vizyonunun masaya yatırılacağı (UEF7)’ye katkı sunarak, düzenli şehirleşme ve doğru finansal yönetim konularında hayata geçirdiği başarılı uygulamaları uluslararası platforma taşıyarak ülkemizin başarılı belediyecilik örneğini sergileyecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; UEF7 komitesindeki görevlendirilmelerinin Karatay’ın yerel yönetim vizyonunu küresel ölçekte tanıtma ve uluslararası iş birliklerine kapı aralama açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Hasan Kılca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Özellikle düzenli şehirleşme ve doğru finansal yönetim alanındaki başarılı süreçlerden elde ettiğimiz deneyimlerimizi küresel ölçekte paylaşacağız. Aynı şekilde şehrimizin istifadesinde olan başarılı uygulamalarla belediyecilik ölçeğindeki etkileşimlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendiren uygulamaların güzel örneklerini kazandırdığımız şehrimizi, bu vesileyle uluslararası alanda strateji belirleyen bir pozisyonda temsil etmiş olacağız.”