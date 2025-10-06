Bursa'da Mudanya Belediyesi'nce düzenlenen 1. Fotoğraf Günleri, dört gün süren yoğun ilgiyle tamamlandı. 'Mudanya Yazı Kadrajda' ve 'Tarihin İzleri: Detaydan Yapıyı Bul' yarışmalarında Şevki Karaca iki birincilikle parladı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, 1. Fotoğraf Günleri'ni 4 gün boyunca dolu dolu bir programla sonlandırdı.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'ndeki gerçekleşen etkinlik, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini objektiflere yansıtan ilham verici buluşmalara sahne oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fotoğrafın kalbinin Tirilye'de attığını belirterek, katılımcılara, jüri üyelerine, konuk sanatçılara ve ziyaretçilere teşekkür etti. Başkan Dalgıç, Mudanya'yı sanatla, estetikle ve fotoğrafın birleştirici gücüyle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

YARIŞMA KAZANANLARI

Bu arada 'Mudanya Yazı Kadrajda' yarışmasında Şevki Karaca birinci, Salih Kuş ikinci, Sezai Özaltın ise üçüncülük elde etti.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getirerek Mudanya'nın kültürel zenginliğinin belgelendiği 1. Fotoğraf Günleri kapsamında düzenlenen 'Tarihin İzleri: Detaydan Yapıyı Bul' yarışmasında da Şevki Karaca yine birinci olurken, Ahmet Turan Biter ikinci, Mehmet Kaynar ise üçüncü oldu.