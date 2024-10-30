Mudanya Üniversitesi öğrencileri, artan ulaşım sorunlarına çözüm getirilmesi için Change.org platformunda bir imza kampanyası başlattı. Üniversiteye gidiş-dönüşlerde toplu taşımanın yetersiz olması, öğrenciler için ciddi bir mağduriyet yaratıyor.

Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi’nde yer alan Mudanya Üniversite’sinde okuyan öğrenciler, üniversiteye ulaşımda zorluklar yaşıyor. Sefer sayılarının azlığı ve güzergahların yetersizliği konusunda üç yılı aşkın süredir Belediye’den çözüm bekleyen Mudanya Üniversitesi Öğrencileri, seslerini duyurmak için Change.org platformunda bir imza kampanyası başlattı.

Öğrenciler tarafından aktarılan bilgiye göre, şu anda üniversiteye giden 14L ve 14U adlı iki hat var ve Bursa merkeze doğrudan ulaşım mümkün değil. Seferlerin az olması, otobüslerin çok kalabalık olmasına, bazen öğrencilerin kalabalık nedeniyle binememesine neden oluyor. Servis gibi bir imkân da olmadığı için, öğrenciler bazen uzun mesafeleri yürümek zorunda kalıyor.

BİNEMEYECEK KADAR KALABALIK OLUYOR

Kampanyayı imzalayanlar arasında yer alan öğrenci Ilgın Y. “Otobüs sayısı ve sefer saatleri çok kötü durumda. Toplu taşıma kullanarak okula ulaşabilmek büyük bir sorun. Bu sorunun yetkililer tarafından en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Otobüslere binilemeyecek kadar kalabalık oluyor.” sözleriyle anlatıyor.

OTOBÜSLER KÜÇÜK VE YETERSİZ

Bir öğrenci velisi olan İlknur Sertkaya kampanyayı imzalarken yazdığı yorumda, çocuğunun üniversiteye ulaşmak için üç araç değiştirmek zorunda kaldığını belirtirken, otobüslerin küçük ve yetersiz olduğunu vurguluyor. Öğrenciler ise toplu taşımada yaşanan yoğunluk nedeniyle insancıl olmayan, tehlikeli bir yolculuk yaptıklarını ifade ediyor.

Mudanya Üniversitesi Öğrencileri adıyla başlatılan kampanyada Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen, toplu taşıma seferlerinin artırılması ve güzergahların genişletilerek ulaşım sorununun çözülmesi. Öğrenciler, kısa sürede adımlar atılmaması halinde öğrenim süreçlerinin daha fazla etkilenmesinden endişe duyuyor.