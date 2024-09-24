Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Belediyesi, Çekül Vakfı ve Bursa Okulu iş birliğiyle 4-5 Ekim tarihleri arasında ‘Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’ düzenleniyor. Açılış konuşmasını Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın yapacağı, yurt dışından ve yurt içinden birçok akademisyenin katılacağı sempozyum, Mudanya’nın tarihi önemini bir kez daha hatırlatarak, geçmişin izlerini geleceğe taşıma yolunda önemli bir adım olacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümünde önemli bir etkinliğe imza atıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Belediyesi, Çekül Vakfı ve Bursa Okulu işbirliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu’, 4-5 Ekim 2024 tarihlerinde Mudanya’da yapılıyor. Mudanya’nın tarihini ve kültürel dokusunu derinlemesine irdeleyecek olan programda, yurt dışından ve yurt içinden katılacak birçok akademisyen kendi alanlarında önemli bilgiler paylaşacak. İki gün sürecek olan programda, 5 akademik bildirimler oturumu ve ‘Mavi Yeşil Mudanya’ söyleşisi Tirilye Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Belediye başkanları ve kent konseyi başkanları forumu ile ‘Mudanya Fotoğrafları ve Gazeteleri Sergisi’ ise Mudanya Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Sempozyumun temel hedefi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara akademik bir zemin hazırlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak.

Sempozyum Onur Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’tan oluşuyor. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığını Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan üstlenirken, Sempozyum Düzenleme Kurulu’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Mudanya Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Keçiş, Düzce Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gürhan Yellice, Bursa Okulu’ndan Dr. Alper Can ve Uğur Ozan Özen yer aldı.

Etkinlik, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak. Sempozyumun ilk gününde Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Sait Liman’ın başkanlığını üstleneceği birinci oturumda, Prof. Dr. Odile Moreau, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Saime Yüceer, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve Prof. Dr. Hatice Şahin konuşma yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu’nun başkanlığını yapacağı ikinci oturumda, Gerasimos Apostolatos, Vassileios Sakellaridis, Prof. Dr. Eugenia Mytilineou, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Dr. Alper Can bilgilerini paylaşacak.

Sempozyumun üçüncü oturumunun başkanlığını Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa üstlenirken, Dr. Georgios Limantzakis, Raif Kaplanoğlu ve Giovanni Cassano da konuşma yapacak.

Prof. Dr. Serhat Zaman’ın oturum başkanlığını üstleneceği günün son oturumu olan dördüncü oturumda ise Prof. Dr. Uğur Bilgili, Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu, Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan ve Dr. Öğrt. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan bilgiler paylaşacak.

Etkinliklerin ilk günü, ‘Mavi Yeşil Mudanya’ isimli bir söyleşide Mithat Kırayoğlu, Cüneyt Pekman ve Ceyhun İrgil’in konuşmalarıyla son bulacak.

Etkinliğin ikinci günündeki beşinci oturumun başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç üstlenirken, Dr. Öğretim Üyesi Emine Şahin, Uğur Ozan Özen, Hilmi Haşal, Uzm. Sanat Tarihçi Fikret Alkan, Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ve Zümrüt Üskül konuşma yapacak.

Mudanya ve çevresindeki yerel yönetimlerin geleceğe dair ortak bir vizyon geliştirmelerine fırsat sunacak olan ‘Belediye Başkanları ve Kent Konsey Başkanları Forumu’, bölgede sürdürülebilir kalkınma ve iş birliği kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Forumun moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Yüksel Baysal üstlenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikler, Yavuz Gerçekçi’nin merhum babası Foto Çetin Gerçekçi'nin koleksiyon ve arşivinden yararlanılarak hazırladığı Mudanya Fotoğrafları ve Gazeteleri Sergisi ile son bulacak.

Geçmişin izleri geleceğe taşınacak Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu, sadece Mudanya’nın tarihine ışık tutmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının korunmasına yönelik adımlara da öncülük edecek. Yerel ve uluslararası akademik çevreler ile halk arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefleyen sempozyum, Mudanya’nın tarihi önemini bir kez daha hatırlatarak, geçmişin izlerini geleceğe taşıma yolunda önemli bir adım olacak.