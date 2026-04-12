Mudanya Belediyesi ile Montania Hotel arasındaki kira tartışması büyüdü. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yerel mecliste otelin aylık kirasının 35 bin TL gibi kabul edilemez bir rakam olduğunu belirterek, 23 yıl evvel yapılmış berbat bir anlaşma olduğunu öne sürdü. Otel yönetimi ise anlaşmanın yasal olduğunu ve Başkan Dalgıç'ın söz konusu tarihi binayla ilgili yanlış bilgilendirme yaptığını belirtti.

BURSA (İGFA) - Montania Otelleri Sümbül Turizm İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş., Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın Nisan ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Şirket, söz konusu açıklamaların yanlış bilgilendirmeye dayandığını öne sürdü.

Açıklamada, sosyal medyada görsel olarak kullanılan tarihi ve tescilli binanın, başkanın bahsettiği yapı olmadığı ve bu binanın mülkiyetinin de Mudanya Belediyesi'ne ait bulunmadığı ifade edildi.

1996 YILLIĞINA 37 YILLIĞINA KİRALANDI

Şirket, tartışmalara konu olan taşınmazın, Başkan Dalgıç'ın iddia ettiği 'helvacı kağıdı' ile değil, 25 Nisan 1996 tarih, 3587 yevmiye nolu Mudanya Noterliği'nce düzenlenen sözleşme kapsamında yap-işlet-devret modeliyle 37 yıllığına Mudanya Belediyesi'nden kiralandığını belirtti. Söz konusu arsa üzerine, sözleşme şartlarına uygun şekilde otel inşa edildiği ve 'Montania 1' adıyla 1997 yılında faaliyete geçtiği aktarıldı.

SÜRE SONUNDA BELEDİYEYE DEVREDİLECEK

Açıklamada ayrıca, otelin ilk faaliyete geçtiği tarihten bu yana mevcut fiziki durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulanırken, yapının, şirket tarafından tüm masraflar karşılanarak inşa edildiği ve sözleşme süresi sonunda belediyeye devredileceği belirtildi.

Kamuoyunda yer alan 'düşük bedelle kiralama' iddialarını da reddeden şirket, arsa için kira ödendiğini ve sözleşmenin yap-işlet-devret esasına dayandığını kaydetti.

Bu arada Mudanya Belediyesi ile konuya ilişkin hukuki sürecin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Montania Otelleri olarak uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösterildiğini, tüm iş ve işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı kalındığı ve şirket isimlerinin herhangi bir hukuka aykırı işlemle anılmadığının da altı çizildi.

'FINDIK FISTIK PARASINA...'

Hatırlanacağı gibi Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yerel mecliste, muhalefetin kira tahsilatlarındaki düşüklükle ilgili eleştirisine yanıt verdiği konuşmasında kendisinin de bu konuda rahatsızlığını dile getirerek, şunları kaydetmişti:

'Bunların bir tanesi hepinizin çok iyi tanıdığı Montania Hotel. 23 yıl önce yapılmış berbat bir anlaşma var. Bütün Mudanya'nın mülkünün 30 yıllık geleceğini ipotek altına almış, fındık fıstık parasına projeye aykırı bir bina yapılmasına göz yummuş. Helvacı kağıdına yapılmış bir anlaşma. Bu arkadaşlarla davalıyız. Kamu maliyesinde önceden tahakkuk ettiriyorsunuz ondan sonra tahsil etmeye çalışıyorsunuz. Biz onların 35.000 liralık aylık kira bedelini yükselterek tahakkuk ettirdiğiniz için şu anda Montania Hotel'den toplam 30 milyon lira alacağımız var'.