İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1.018 şüpheli yakalandı, yüzlercesi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları iş birliğiyle Türkiye genelinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 18 şüpheli yakalanırken, bunlardan 478'i tutuklandı, 133'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İl emniyet müdürlüklerince yürütülen operasyonlara bin 527 ekip, 3 bin 817 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonların ülke genelinde kesintisiz devam edeceğini belirtti.