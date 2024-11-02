Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile uzaltıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin süresi azami 12 ay uzatıldı.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler dolayısıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre mücbir sebebe istinaden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri yeniden belirlendi. Karar, Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için de geçerli olacak.

30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerin süresi azami 12 ay uzatıldı. Taksit sayısının 12'den fazla olması halinde ise fazla olan taksitler 12. taksitle birlikte ödeneceği kaydedildi.