Mersin ekibi, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ı farklı skorla mağlup etti.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Carettalar, rakibini 114-76 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan MSK, ilk çeyrekte hızlı hücumlarıyla farkı erken açtı. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 31-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de hücum temposunu düşürmeyen Carettalar, karşılaşmadaki farkı artırdı. Devre arasına 60-39'luk üstünlükle giren Mersin ekibi, oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu.

Üçüncü çeyrekte de etkili performansını sürdüren MSK, hücumda üretkenliğini sürdürdü ve son periyoda 90-63 üstünlükle başladı. Taraftarlarının da desteği ve skor avantajıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Carettalar, mücadeleyi 114-76'lık farklı skorla kazanarak taraftarlarına keyifli bir galibiyet yaşattı.