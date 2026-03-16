KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan açık hava buz pateni pistini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Gecenin bereketiyle gençlerin buz pistinde keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de gençlere yönelik spor ve sosyal alanları artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Erciyes ve Ali Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde hizmete sunulan açık hava buz pateni pistinin gençlerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Büyükkılıç, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.

Yaklaşık 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla şehrin önemli yaşam merkezlerinden biri haline gelen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde farklı etkinliklere imkân sunduklarını vurgulayan Büyükkılıç, 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeyiz. 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip olan bahçemizde değişik etkinliklere fırsat veriyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz, onların beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, daha önce hizmete açılan BMX Parkuru'nun hemen yanında hayata geçirilen buz pistinin, gençlerin sporla daha fazla buluşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Büyükkılıç, pistte buz pateni yapan gençlerle de sohbet ederek görüşlerini dinledi. Gençler ise Kayseri'de bu tür etkinlik alanlarının artmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, 'Amacımız gençlere fırsat vermek, onların burada etkinlik yapmasını, bir bakıma bu spora yatkınlıklarını geliştirmesini sağlamak. Ayrıca Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki pistimizde profesyonel etkinliklere katılmalarına da katkı sunmak istiyoruz' diye konuştu.

Açık hava konseptiyle hayata geçirilen pistin yaz aylarında da performansının gözlemleneceğini belirten Başkan Büyükkılıç, 'Bu alanı bir süre gözlemleyeceğiz. Verimlilik oluşursa hem büyüteceğiz hem de kalıcı olarak hayata geçirme yönünde irade göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin sporu yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin yanı başında gençlerin sportif faaliyetlerle sosyalleşmesini desteklediklerini ifade ederek, Spor A.Ş. ekibine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek açık hava buz pateni pistini tanıttı. Görüşmede pistte antrenman yapan gençleri gösteren Büyükkılıç, 'Gençlerimiz buz pistinde antrenman yapıyorlar, gençlerimizi çok seviyoruz, sizlere de layık olmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullanırken, Şahin ise projeden duyduğu memnuniyeti 'Maşallah. Gençler harikalar, tebrik ediyorum' sözleriyle dile getirdi.

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti. Açık hava buz pateni pistinin önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporu çeşitlendirmeye ve vatandaşları sporla buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.